Nordhausen. Die Nachfalter-Exkursion in Nordhausen beginnt am 24. August um 22 Uhr.

Beobachtung von Nachtfaltern in Nordhausen

Für die bereits angekündigte Nachtfalterbeobachtung steht nun der genaue Treffpunkt fest. Interessierte sollten am 24. August um 22 Uhr zum Hirschenteich nahe der Salzaquelle kommen. Fahrzeuge der Besucher können sowohl an der Salzaquelle als auch direkt am Hirschenteich abgestellt werden. Eine Anmeldung ist nötig und möglich unter Telefon: 03631/4 96 69 78.