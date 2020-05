Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beratung für Hörgeschädigte in der Südharz-Region

Auf der Grundlage der Infektionsgefahr durch den Coronavirus erfolgt die nächste Beratung für des Sozialen Dienstes für Hörgeschädigte in Thüringen am 19. Mai in der Zeit von 10 bis 12 Uhr ausschließlich per Mobilfunk unter: 0173/3911221. Der Service richtet sich an Personen mit Rest-Hörvermögen oder an Angehörige von Hörgeschädigten.