Berauscht in Nordhausen am Steuer

Drei Autofahrer müssen mit Bußgeldern oder Fahrverboten rechnen, weil sie bei Verkehrskontrollen am Samstag auffällig waren. In der Poststraße verlief bei einem 20-jährigen Opel-Fahrer ein Drogenvortest positiv, gleiches gilt für einen 21-jährigen VW-Fahrer, den die Beamten in der Bertolt-Brecht-Straße stoppten. Beide mussten zur Blutentnahme. Bei einer weiteren Kontrolle in der Leimbacher Straße stieß die Polizei auf einen 29-jährigen VW-Fahrer, der nach Alkohol roch. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab ein Ergebnis von 1,08 Promille.