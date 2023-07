Berauscht mit dem Auto durch die Straßen von Nordhausen

Nordhausen. Die Nordhäuser Polizei zog am Wochenende gleich zwei junge Autofahrer aus dem Verkehr. Was den jungen Männern vorgeworfen wird und mit was sie nun rechnen müssen.

Gleich zwei junge Autofahrer im Doppelrausch zogen Nordhäuser Polizisten bei Kontrollen am Wochenende aus dem Verkehr. Am Freitag, gegen 21.15 Uhr, erwischten sie in der Hesseröder Straße einen 28-Jährigen. Bei diesem bestand der Verdacht eines Betäubungsmittel-Konsums. Ein Schnelltest schlug auf Cannabis und auf Amphetamin/Methamphetamin an. Auch im Auto fanden die Polizisten Cannabis.

Am Samstag ertappten Polizeibeamten auf der Freiherr-vom-Stein-Straße in Nordhausen, gegen 23.50 Uhr, einen 21-jährigen Mercedesfahrer. Auch bei ihm bestätigte ein Schnelltest den Rauschgiftkonsum. Der Test wies ebenfalls Cannabis und Amphetamin/Methamphetamin aus. Beide Fahrer mussten zur Blutprobe ins Krankenhaus und bekamen entsprechende Anzeigen wie auch Fahrverbote.