Berauschter Autofahrer wird angehalten und fährt vor den Augen der Polizei gegen Ampel

Ein berauschter Autofahrer ist in Nordhausen vor den Augen der Polizei gegen eine Ampel gefahren. (Symbolbild)

Die Meldungen der Polizei für Nordhausen.

Am Freitag gegen 16 wollte eine 20-Jährige in Nordhausen mit ihrem Pkw von der Straße Am Salzagraben nach links auf die Straße der Genossenschaften abbiegen.

Dabei übersah die junge Frau laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Pkw, der die Straße der Genossenschaften in Richtung Clara-Zetkin-Straße befuhr. In der Folge stießen die beiden Autos zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Betrunken am Steuer

Am späten Freitagabend kurz vor Mitternacht kontrollierten Polizeibeamte in Nordhausen einen Autofahrer. Dabei stellten sie fest, dass der Atemalkoholwert des 37-Jährigen bei 1,1 Promille lag. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordet und die entsprechende Anzeige gefertigt.

Zwei Verkehrsteilnehmer unter Drogen

Gegen 21.30 Uhr kontrollierten Beamte in der Bahnhofstraße in Nordhausen einen 28-jährigen Mercedes Fahrer. Dieser setzte unmittelbar nach dem Anhalten mit seinem Fahrzeug noch einmal zurück und stieß dabei gegen eine Ampel, die dabei beschädigt wurde. Ein Drogenvortest verlief bei dem Mann positiv, so dass eine Blutennahme veranlasst wurde.

Etwa 30 Minuten später verlief ein Drogentest bei einem 17-Jährigen E-Scooter Fahrer in der Rautenstraße ebenfalls positiv. Auch in diesem Fall erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.