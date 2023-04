Berauschter Radfahrer stößt in Nordhausen mit Auto zusammen

Nordhausen. Ob Drogenkonsum Grund für den Unfall war, will die Polizei jetzt klären.

Ein berauschter Radfahrer ist am Dienstagnachmittag in Nordhausen mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte gegen 16.15 Uhr ein 53-jähriger Autofahrer den Radler in der Erfurter Straße überholt.

Der 32-jährige Radfahrer sei zunächst freihändig unterwegs gewesen. Als er die Hände dann wieder an den Lenker genommen habe, sei er nach links gefahren und mit dem überholenden Auto kollidiert. Daraufhin stürzte der Radler zur Seite, verletzte sich aber nicht.

Ob sein Drogenkonsum für den Unfall ursächlich gewesen sei, gelte es nun zu klären, schreibt die Polizei. Der 32-Jährige musste zur Blutentnahme. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß beschädigt.