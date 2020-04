Der Vorfall ereignete sich am Montagabend.

Nordhausen. Statt sich nach einem Unfall in der Parkallee helfen zu lassen, provozierte der Mann einen Polizeieinsatz.

Berauschter Radler beleidigt Rettungskräfte in Nordhausen

Völlig neben sich stand ein 38-jähriger Radfahrer am Montagabend in Nordhausen. Beim Befahren eines Tankstellengeländes in der Parkallee stürzte der Mann laut Aussagen der Polizei. Dabei verletzte er sich. Doch anstatt sich helfen zu lassen, beleidigte er die Rettungskräfte. Die hinzugerufenen Polizisten begleiteten den Gestürzten, der offensichtlich betrunken war und Drogen konsumiert hatte, ins Krankenhaus. Dort wurde ihm Blut entnommen, um testen zu können, wie stark er alkoholisiert war und wie viele Drogen er zu sich genommen hatte. Einen Vortest lehnte er ab.