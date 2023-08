Bergmannstag in Bleicherode erfordert Einschränkungen im Busverkehr

Die Bushaltestelle am Schillerplatz in Bleicherode wird am Sonntag nicht bedient.

Bleicherode. Welche Bushaltestellen zum 5. Thüringer Bergmannstag im Kreis Nordhausen nicht angefahren werden und welche von den Fahrgästen genutzt werden können.

Aufgrund des 5. Thüringer Bergmannstages in Bleicherode kommt es in der Stadt am Sonntag, dem 27. August, auf den Linien 27, 28 und 29 zu Behinderungen. „Die Haltestellen Sparkasse, Heimatmuseum, Gymnasium und Schillerplatz können an diesem Tag nicht bedient werden. Wir bitten unsere Fahrgäste, die Haltestellen Löwentor und Nordhäuser Straße zu nutzen“, informiert Gerd Grübner, Verkehrsmeister bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben.

Nähere Informationen gibt es auch unter www.verkehrsbetriebe-nordhausen.de. Weitere Fragen werden im Servicecenter unter der Rufnummer 03631 / 62 91 70 oder in der Betriebsleitzentrale (03631 / 63 92 15 oder -16) beantwortet. Die Verkehrsbetriebe bitten ihre Fahrgäste um Verständnis.