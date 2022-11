Bericht aus nichtöffentlicher Sitzung ist möglich

Nordhausen. Nordhäuser SPD kritisiert Oberbürgermeister Buchmann für dessen Verhalten im Haushaltsstreit.

Die jüngste Diskussion über die Haushaltslage der Stadt Nordhausen für 2023 und die öffentliche Darlegung von Oberbürgermeister Kai Buchmann (pl) überschreiten die Grenzen des Anstandes und der Streitkultur, kritisiert die SPD-Fraktion am Freitag.

„Der Mann, der mit dem Versprechen angetreten ist, mehr Transparenz in der Verwaltung umzusetzen, versteckt sich zunehmend in der Nichtöffentlichkeit“, sagt Fraktionschef Hans-Georg Müller. Entgegen der Darstellung des Oberbürgermeisters – „Das war doch alles nichtöffentlich“ – bestehe für die Ausschussmitglieder das Recht und auch die Pflicht, offen zu berichten.

Geschützt seien nur sensible Unternehmensinformationen, Sozial- und Steuergeheimnisse, Personalentscheidungen, persönliche Redebeiträge oder Abstimmungsverhalten. „Darstellungen der Verwaltung zur aktuellen Finanzsituation müssen öffentlich zur Debatte stehen, und das auch aus nichtöffentlichen Ausschüssen“, so Müller.

Aus dieser Sicht heraus habe die CDU-Fraktion rechtmäßig gehandelt. „Es kann doch nicht sein, dass der Bürger erst kurz vor Beschlusslage im Stadtrat erfährt, wie es um die Wirtschaftslage der Stadt bestellt ist“, sagt der SPD-Politiker. Dass Buchmann Stadtrat Andreas Trump in seinem wöchentlichen städtischen Sozialmedia-Auftritt abwertend benennt, sei eine klare Grenzüberschreitung.

„Sein Wochenrückblick ist ein Medium, das nur die Erklärungen des Oberbürgermeisters ohne Diskussion mit den Bürgern oder den Betroffenen zulässt“, so Hans-Georg Müller. Hier stelle sich die Frage, was noch Bürgerinformation und was persönliche Imagepflege sei. Immerhin finde die nächste OB-Wahl in acht bis zehn Monaten statt.