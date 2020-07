Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Berliner Organist spielt in St. Marien in Bleicherode

Ein Konzert des Thüringer Orgelsommers erklingt am Donnerstag, 16. Juli, um 19.30 Uhr in der Bleicheröder St.-Marien-Kirche. Als Solist ist der Berliner Organist und Musikwissenschaftler Dietmar Hiller an der restaurierten Knauf-Orgel zu erleben. Eine große Bandbreite an Orgelwerken hat er im Gepäck. An der programmatischen Überschrift „Von Thüringen zum Schweizer Alpenpanorama“ ist sofort erkennbar, dass der auch am Berliner Konzerthaus als Dramaturg wirkende Musiker eine spannende musikalische Gegenüberstellung konzipiert hat. Hiller, der sich in beiden Konfessionen gleichermaßen zu Hause fühlt, stellt protestantische Musik aus Thüringen katholischer Klostermusik aus der Schweiz gegenüber und lässt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in einer spannenden musikalischen Reise durch die Landschaften und Epochen erleben.

Aufgrund der einzuhaltenden Mindestabstände ist die Sitzplatzanzahl in der Kirche reduziert. Besucher können einen Platz reservieren unter konzertreihe@orgelsommer.de. Zum Konzert muss man eine eigene Mund-Nase-Bedeckung mitbringen. Diese wird nur für den Ein- und Auslass benötigt. Während des Konzertes kann man den Schutz abnehmen. Konzertkarten für 10 Euro erhalten die Besucher an der Tageskasse, die eine Stunde vor Konzertbeginn öffnet.