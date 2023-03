Berühmter Dirigent beim 3. Sondershäuser Schlosskonzert

Sondershausen. Werke von Mendelssohn und Haydn werden am Sonntag unter der Leitung von Tomo Keller gespielt. Der Dirigent ist kein Unbekannter in Nordthüringen.

Tomo Keller, Leiter und Konzertmeister der renommierten Academy of St. Martin in the Fields, begeisterte bereits in der Saison 2021/22 in Sinfonie- und Schlosskonzerten des Nordhäuser Theaters. Im dritten Schlosskonzert am kommenden Sonntag, 26. März, um 11 Uhr, im Blauen Saal von Schloss Sondershausen ist er erneut in Nordthüringen zu Gast und hat die musikalische Leitung inne.

Im Doppelkonzert für Violine und Klavier und Orchester d-Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy übernimmt Keller den Part der Violine, der Pianist Bernd Glemser wird am Flügel zu erleben sein. Glemser konzertierte mit vielen bekannten Orchestern, etwa mit dem Gewandhausorchester, dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Philadelphia Orchestra und dem London Philharmonic Orchestra.

Das Konzert wird eröffnet mit der selten gespielten Ouvertüre für Streicher des polnischen Komponisten Witold Lutosławsky. Die 1949 uraufgeführte Ouvertüre für Streicher entwickelt mit ihrer Streicherbesetzung eine dichte Klanglandschaft, ein Hörerlebnis der besonderen Art.

Die 91. Sinfonie in Es-Dur, ein Werk voller musikalischen Überraschungen, wie sie für Joseph Haydns Humor typisch sind, ist der krönende Abschluss des Konzertes im Schloss.