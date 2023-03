Berufschulzentrum in Nordhausen stellt medizinische Ausbildungsberufe interessierten Schülern vor

Bei einem Tag der offenen Tür können sich Interessierte über die Angebote des Berufsschulzentrums am Standort Morgenröte in Nordhausen informieren.

Nordhausen. Wer in Nordhausen einmal testen möchte, wie es sich anfühlt alt zu werden oder physiotherapeutische Anwendungen hautnah erleben will, sollte sich den Tag der offenen Tür des Berufsschulzentrums nicht entgehen lassen.

Das Staatliche Berufsschulzentrum Nordhausen öffnet am Standort Morgenröte seine Pforten für die Öffentlichkeit. Der Tag der offenen Tür findet am Freitag, dem 17. März, von 10 bis 17 Uhr statt. Allen interessierten Schülern und deren Eltern sind herzlich eingeladen, die Schule und deren Angebote zu entdecken.

Die medizinischen Ausbildungsberufe stellen sich an diesem Tag auf unterschiedliche Weise vor. So können physiotherapeutische Anwendungen hautnah erlebt werden. Im „Altersanzug“ kann man testen, wie es sich anfühlt, alt zu werden. Alle Besucher erhalten durch praktische Demonstrationen Einblicke in die medizinischen Ausbildungsrichtungen der Pflege, der Physiotherapie, der Medizinischen Technologen für Funktionsdiagnostik sowie der Zahnmedizinischen und Medizinischen Fachangestellten. Während der gesamten Zeit haben interessierte Schüler und Eltern die Gelegenheit, in Austausch mit Auszubildenden und Lehrkräften zu kommen. Zudem können potenzielle Bewerber in direkten Kontakt mit den zukünftigen Ausbildungspartnern treten. Führungen durch das moderne Schulgebäude ergänzen das Angebot. Das Team des Berufsschulzentrums hofft darauf, viele Besucher begrüßen zu können.