Berufserfahrung sammeln dank einer Partnerschaft: Polnische Auszubildende absolvieren Praktika in Nordhäuser Unternehmen

Nordhausen. Mithilfe des Erasmusplus-Programms verbringen 21 Jugendliche und ihre Betreuer zwei Wochen in der Rolandstadt.

Im Rahmen der Partnerschaft des Landkreises Nordhausen mit dem polnischen Landkreis Gostyn haben jüngst insgesamt 21 Jugendliche und vier Betreuer zwei Wochen in Nordhausen verbracht.

Organisiert wurde der Austausch über das Erasmusplus-Programm mit dem Berufsbildungszentrum Nordhausen. In diesem Jahr waren neben Mechatronikern auch zukünftige Logistiker dabei.

In der ersten Woche bauten die angehenden Mechatroniker aus Polen im Fachbereich Elektrotechnik im Berufsbildungszentrum mithilfe der Ausbilder ein elektropneumatisches Modell einer Torsteuerung und präsentierten als Arbeitsergebnis dessen Funktion im Beisein des polnischen Schulleiters und des Geschäftsführers des Berufsbildungszentrums Nordhausen, Olaf Salomon. Für die Logistiker stand der inhaltliche Aufbau der dualen Ausbildung zum Kaufmann beziehungsweise zur Kauffrau für Speditions- und Logistikdienstleistungen in Deutschland im Mittelpunkt.

In der zweiten Woche waren die polnischen Gäste in Großbetrieben der Region zur dualen Berufsausbildung zum Mechatroniker und Logistiker eingesetzt. „Wir bedanken uns bei den beteiligten Unternehmen wie Schachtbau Nordhausen, Verkehrsbetriebe Nordhausen, Kielholz & Rybicki, AHN Biotechnologie und Tricor Packaging Systems für ihre Bereitschaft, dieses Projekt zu unterstützen, sowie beim EuropaService Nordthüringen für die Unterstützung bei der Organisation und Durchführung“, so Olaf Salomon. Er freue sich, dass die jungen Leute aus Polen die Möglichkeit genutzt haben, sich in den verschiedenen Firmen umzusehen, Dinge auszuprobieren und damit ihr Fachwissen zu erweitern.