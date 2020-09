Berufsfeuerwehr übt Unfallszenario mit eingeklemmter Person in Himmelgarten

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, die nicht ansprechbar ist. So lautete am Donnerstag um 9.53 Uhr die Alarmierung der Nordhäuser Berufsfeuerwehr. Als die sechsköpfige Staffel mit drei Fahrzeugen sechs Minuten später am Einsatzort in Himmelgarten eintraf, war der Fahrer nicht nur ansprechbar, es stellte sich auch als Einsatzübung heraus. Zwei bis drei Mal im Jahr absolvieren die Floriansjünger eine solche Übung, so Marcel Möller vom Einsatzleitdienst. Zum Einsatz kam auch ein hydraulisches Schneidegerät. Anschließend wurde der Fahrer mittels schonenden Rettung über das Fahrzeugheck befreit.