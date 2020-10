Beschlüsse zum Trinkwasser gefasst

Urbach und Görsbach haben bei ihrer zukünftigen Trinkwasserversorgung eine weitere Hürde genommen. Die Ratsmitglieder entschieden in deren jüngsten Sitzungen, diese an den Wasserverband Nordhausen zu übertragen. Gleiches betrifft das Vermögen des Trinkwasserzweckverbandes Alter Stolberg. Hier entschieden sich beide Gemeinden ebenfalls, dieses an den Wasserverband Nordhausen zu übertragen.

Bereits am Montag beschloss Heringens Stadtrat, die Trinkwasserversorgung für Auleben, Uthleben und Windehausen auf den Nordhäuser Wasserverband zu übertragen. Nun muss noch Nordhausen zur nächsten Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch für den Ortsteil Bielen nachziehen. Nach Unterzeichnung des Notarvertrages könnte dann ab dem 1. Januar 2021 der Wechsel erfolgen.