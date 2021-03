Beschwerde blockiert Arbeiten zum Breitbandausbau in Kleinwechsungen

Die Vergabebeschwerde für den Breitbandausbau im Landkreis wirke sich auch in der Gemeinde Werther aus. Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (parteilos) macht keine Hoffnung, dass während der Bauarbeiten in Kleinwechsungen die Infrastruktur für schnelles Internet mit verlegt werden kann. Die Beschwerde blockiere alles. Es können deshalb noch keine Fördermittel beantragt werden. So müsse später noch einmal in Kleinwechsungen gebaggert werden.