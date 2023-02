Besondere Faschingsparty hinter der Kreisgrenze von Nordhausen: In Walkenried geht es kostümiert ins Wasser

Walkenried. Das Training bei der Ortsgruppe Walkenried der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft fällt am Mittwoch, 15. Februar, anders aus als sonst.

Die Ortsgruppe Walkenried der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft veranstaltet am Mittwoch, 15. Februar, das Faschingsschwimmen im Knaus-Hallenbad. Lustig verkleidet, aber ohne Schminke, kann in den Übungsstunden mit Wasserbällen, Gummitieren und schwimmenden Inseln im Wasser herumgetobt werden. Zusätzlich zu den am Mittwoch Trainierenden sind auch Teilnehmer der Montags-, Donnerstags- und Samstagskurse eingeladen. An der Gruppenaufteilung ändert sich beim Faschingsschwimmen nichts.

Von 16.20 bis 17 Uhr findet das Anfängerschwimmen, von 17.20 bis 18 Uhr das Frühschwimmen, von 18.10 bis 18.55 Uhr das Schwimmabzeichen Bronze und Silber, von 19.05 bis 19.50 Uhr das Schwimmabzeichen Gold, Junior-Retter und Rettungsschwimmen statt.