Besondere Verbindung im Kreis Nordhausen: Natur und Kulinarik gleichermaßen im Südharz erleben

Steigerthal. Wenn der Südharzer Wanderführer Heiko Rohr aus Nordhausen zur Genusswanderung einlädt, ist dies im doppelten Sinne wörtlich zu nehmen. Wann die nächste dieser besonderen Touren stattfindet.

Zu einer Genusswanderung im Karstgebiet Alter Stolberg lädt der Wanderführer und Sommelier Heiko Rohr ein. Die Wanderung findet am Sonntag, dem 27. August, statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz Dorfstraße/Ecke Bockstraße in Steigerthal. Die Teilnahme an der etwa 3,5 Stunden langen Tour ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Auf der Wanderung können die Teilnehmer nicht nur die Südharzer Naturlandschaften, sondern auch Feinköstliches für den Gaumen erleben. Sie erwartet eine kulinarische Reise durch Europa mit Genussproben an ausgewählten Orten in der schönen Natur des Südharzes.

Anmeldung: www.herzling-events.de oder 0176 / 55 05 41 10