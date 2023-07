Besonderes Konzert in Nordhausen: Mittelalter trifft Moderne

Nordhausen. Die Gruppe „The Gregorian Voices“ tritt im August in Nordhausen auf. Die Sänger präsentieren moderne Popsongs auf eine ganz neue Weise.

Moderne Pop-Songs, gesungen wie frühmittelalterliche gregorianische Choräle. Wer Rod Stewarts Song „I am Sailing“ einmal in einer sakralen Modulation hören möchte, kann dies am Mittwoch, 23. August, in der Blasiikirche in Nordhausen tun, berichtet Steffi Jülich, Sprecherin der Konzertagentur. Die Gruppe „The Gregorian Voices“ tritt um 19 Uhr mit ihrem Programm „Gregorianik meets Pop – Vom Mittelalter bis heute“ auf. Die acht Sänger arrangieren berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil. Nur mit ihren Stimmen lassen sie Mittelalter und Moderne zusammentreffen.

Karten gibt es im Internet unter www.ticketshop-thueringen.desowie an der Abendkasse. Einlass und Abendkasse am 23. August ab 18 Uhr.