Bessere Bedingungen für Basketballer in Nordhausen

Nordhausen. Der Petersberg in Nordhausen ist beliebter Treffpunkt der Jugend. Unter anderem wegen des Basketballplatzes. Die CDU hat nun einen Vorschlag unterbreitet, wie dieser attraktiver werden könnte.

Der Basketballplatz auf dem Nordhäuser Petersberg soll eine Beleuchtungsanlage bekommen. Dafür macht sich die CDU-Fraktion des Nordhäuser Stadtrats stark. Der Platz könne dann auch außerhalb der hellen Tageszeiten genutzt werden, begründe Fraktionschef Steffen Iffland den Vorstoß gerade mit Blick auf die Wintermonate und die Abendstunden. Beleuchtet wäre der Platz aber nicht nur attraktiver, sondern auch sicherer: Das Unfallrisiko sinke, zudem könnten sicherer fühlen.

Der Basketballplatz sei nicht nur ein Ort für sportliche Aktivitäten, sondern auch „Treffpunkt für Menschen unterschiedlichen Alters und Hintergrund“. Könnten diese den Plätz länger nutzen, könne das soziale Bindungen weiter stärken.

Der Stadtrat konnte sich in seiner Sitzung trotz all der Argumente noch nicht zu einem Votum durchringen. Sinnvoller sei, vor einer Abstimmung zu überlegen, welche Beleuchtungsanlage installiert werden könnte, plädierte Matthias Mitteldorf (Linke) für einen Verweis des CDU-Antrags in die Ausschüsse. Dem schloss sich eine Mehrheit von 17 Stadträten an, nur elf hatten dies abgelehnt.