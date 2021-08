Parknick in Nordhausen: Beste Stimmung dank Bartlos im Förstemannpark

Nordhausen. Besucher tanzten und feierten bis tief in die Nacht hinein.

Der Förstemannpark war am Sonnabend der Schauplatz vom vierten „Parknick“ der Stadt Nordhausen. Diesmal stand der Tanz im Mittelpunkt. Das Publikum war zahlreich. Der Auftritt der Nachwuchs-Tanzgruppe More Esprit war sehenswert. Als Höhepunkt des Abends erwies sich die Partyband Bartlos. Die Parknick-Besucher rockten, tanzten und feierten bis in die Nacht hinein. Bei Michael Pendzialek und seinen Musikern war die große Freude spürbar, endlich wieder einmal live auf der Bühne stehen zu können.