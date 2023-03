Bester Meister bei den Installateuren und Heizungsbauer kommt aus dem Landkreis Nordhausen

Klettenberg. Wie ein 47-Jähriger Handwerker aus Klettenberg im Landkreis Nordhausen bei der Meisterschule jüngeren Mitschülern den Rang abläuft und wie er für das Handwerk wirbt.

Frank Bernkurth brennt für seinen Beruf, das hört man aus jedem seiner Worte heraus. Der Klettenberger ist Handwerker mit Leib und Seele und seit knapp drei Wochen trägt er auch offiziell den Meistertitel. Bei der Feier der Handwerkskammer Erfurt durfte er seinen Meisterbrief entgegennehmen. Und nicht nur das, er schloss die Meisterschule sogar als Bester seiner Gewerke-Gruppe „Installateur und Heizungsbauer“ ab. Was schon außergewöhnlich ist, denn Frank Bernkurth ist bereits 47 Jahre alt. „Wir waren insgesamt neun Meisterschüler in meinem Gewerk, aber auch nicht alle haben die Schule geschafft. Ich war in meiner Klasse der Älteste. Teilweise waren die anderen Schüler im Alter meiner Tochter,“, erzählt der Vater zweier Kinder nicht ohne Stolz.

Den Meister zu machen, war schon immer das Ziel von Frank Bernkurth. „Eigentlich wollte ich mich mal selbstständig machen, aber das hat sich bisher nicht ergeben. Dann ging der Bau eines eigenen Hauses in Klettenberg vor. Finanziell und zeitlich wäre beides gemeinsam nicht zu stemmen gewesen“, erklärt der Handwerker. Sein Alter hat Bernkurth nicht als Problem angesehen. „Ich finde es sogar besser, wenn man schon etwas im Beruf erreicht hat. Da weiß man, was man tut. Und trotz des Altersunterschiedes haben wir in der Klasse auch zusammen gelernt.“

Handwerk ist facettenreich und besser als sein Ruf

Die finanziellen und zeitlichen Belastungen, immerhin muss man die Meisterschule selbst bezahlen und nebenberuflich für zweieinhalb Jahre seine Wochenenden dafür aufwenden, sieht Bernkurth auch als Hauptgründe dafür an, dass so wenig Leute den Schritt wagen, ihren Meister zu erwerben. „Die Hürden für die Meisterschule sind im Gegensatz zu einem Studium zu hoch. Dabei ist gerade in unserer Branche ein Meister das Beste für eine Baustelle. Denn der ist das Machen gewohnt. Als Meister ist man auch näher an den Kollegen dran, bei einem Hochschulabsolventen ist der Abstand größer. Und als Meister wird man in der Gesellschaft anerkannt“ so Bernkurth, der als Projektleiter bei einer Firma in Braunschweig arbeitet.

„In meinem Job kann ich das Wissen aus der Meisterschule gut anwenden und sich zu qualifizieren, gehört für mich im Berufsleben dazu.“ Der frischgebackene Meister kann sich gut vorstellen, jetzt auch sein Können an den Nachwuchs zu vermitteln und im Ausbildungsbereich mitzuarbeiten. Zur Wende erlernte Frank Bernkurth den Beruf des Gas- und Wasserinstallateurs in seinem Heimatort Kleinfurra. Aber ursprünglich hatte er ganz andere Träume. „Ich wollte unbedingt Koch werden und auf ein Schiff gehen. Ich hatte sogar schon einen Lehrvertrag, aber ich war zu jung. Erst ein Jahr später hätte ich die Lehre antreten können“.

Damals hatte er die Wahl, weiter zur Schule zu gehen oder eine andere Lehre zu beginnen. Auf Schule hatte er damals keine Lust mehr, als fiel seine Wahl auf die handwerkliche Ausbildung. Eine Wahl, die er bis heute nicht bereut hat und die ihn dorthin gebracht hat, wo er jetzt steht.

Bernkurth würde sich wünschen, dass wieder mehr Wert aufs Handwerk gelegt wird. „Handwerkliche Berufe sind so facettenreich und teils hochtechnologisch. Man hat viele Möglichkeiten und kann später immer noch studieren. Das muss man den Eltern und dem Nachwuchs wieder näher bringen.“