Eine Frau und ein Mann griffen sich in einer Nordhäuser Wohnung gegenseitig an (Symbolfoto).

Besuch will nach Streit Wohnung nicht verlassen und greift Polizei an

Mit mehreren Strafanzeigen endete ein Besuch in der Wohnung eines Mannes in der Töpferstraße in Nordhausen. Der Mann hatte nach Polizeiangaben Besuch von einer 53-jährigen Frau und ihrem 64 Jahre alten Begleiter.

Als sich seine Gäste gegen 21.30 Uhr aus bisher unbekannten Gründen gegenseitig angriffen und sich weigerten, seine Wohnung zu verlassen, informierte der Mann die Polizei.

Doch auch dies hielt die Gäste nicht von weiteren Straftaten ab. Sie beleidigten die hinzugerufenen Polizisten, einer von ihnen bekam einen Faustschlag ab.

Die Polizei konnte den 64-jährigen Angreifer schließlich zu Boden bringen und fesseln. Er und seine Begleiterin waren erheblich alkoholisiert. Gegen beide wird nun ermittelt.

