Betrug in Nordhausen: Ganoven geben sich als Finanzamt aus

Nordhausen. Betrüger sind im Kreis Nordhausen auch per E-Mail und WhatsApp aktiv. Sie drohen mit Gerichtsvollzieher und fordern Geld. Die Finanzverwaltung warnt.

Betrugs-E-Mails und auch falsche WhatsApp-Nachrichten sind gegenwärtig in der Region wieder verstärkt im Umlauf. Betrüger geben sich unter anderem als Mitarbeiter des Finanzamts, Bundesfinanzministeriums oder Bundeszentralamts für Steuern aus und drohen mit Gerichtsvollzieher.

Die Ganoven behaupten: Ein ausstehender Betrag sei nach mehrfachen Mahnungen nicht vom Steuerpflichtigen beglichen worden. Gedroht wird mit der Pfändung des Hausrats durch den Gerichtsvollzieher. Die Betrüger fordern, den vorgeblich noch offenen Betrag sofort per Echtzeit-Überweisung zu zahlen. In den WhatsApp-Nachrichten wird dafür ein Link für die Zahlung verschickt, der unter keinen Umständen geöffnet werden sollte, warnt die Thüringer Finanzverwaltung.

Niemand sollte den Anweisungen der Betrüger folgen. Zahlungsaufforderungen durch das Finanzamt werden in jedem Fall schriftlich, ausschließlich per Post oder über das persönliche Elster-Benutzerkonto an Steuerpflichtige versandt, niemals per E-Mail, SMS oder WhatsApp, betont die Finanzverwaltung.

Betroffene werden gebeten, sich in allen Fällen an die Polizeidienststellen zu wenden.

