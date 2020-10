Betrunken und ohne Führerschein in Nordhausen unterwegs

Am Montag stoppte die Polizei in Nordhausen einen betrunkenen Motorradfahrer. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hielten die Beamten den Fahrer und seine Begleitung gegen 19.45 Uhr in der Rautenstraße an.

Bei der Kontrolle wirkte der 30-Jährige auf die Polizisten angetrunken. Ein folgender Atemalkoholtest zeigt über zwei Promille an.

Weiterhin fanden die Polizeibeamten heraus, dass der Mann nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis für das Motorrad war. Außerdem war das Zweirad weder zugelassen noch versichert.

Der 30-Jährige musste zur Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

