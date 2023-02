Betrunkener Autofahrer in Nordhausen ist unbelehrbar

Nordhausen. Ein junger Mann handelt sich in der Nacht eine ganze Reihe von Strafverfahren ein.

Polizeibeamte sahen von ihrem Streifenfahrzeug aus in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr am Taschenberg, dass ein Autofahrer in Richtung Fachhochschule unterwegs war, ohne auf den Verkehr zu achten. Die Beamten bei dem Autofahrer eine Verkehrskontrolle vor und nahmen dabei Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahr. Mit einem Vortest war der junge Mann nicht einverstanden.

Vielmehr versuchte er, sich wieder in sein Auto zu setzen und seine Fahrt fortzuführen. Daran konnten ihn die Polizisten hindern, wobei der Fahrer sie beleidigte und Ausrüstungsgegenstände eines der Beamten beschädigte. Eine Blutentnahme wurde trotz allem vorgenommen.

Als sich der Mann beruhigt hatte, willigte er im Krankenhaus einem Atemalkoholtest ein. Dieser ergab 1,79 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und er insofern belehrt, dass er keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen darf. Der Mitfahrerin wurden zum Umsetzten des Autos die Schlüssel gegeben.

Wenig später kontrollierte eine andere Streife das Auto. Aber nicht die Frau, sondern der junge Mann saß abermals am Steuer. Es wurde erneut eine Blutprobe durchgeführt. Nun darf sich der Herr wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Sachbeschädigung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

