Betrunkener Mopedfahrer stürzt in Niedersachswerfen und ist verletzt

Mit einem 30-jährigen Mopedfahrer aus Nordhausen beschäftigte sich die Polizei am späten Freitagabend in der Großen Bahnhofsstraße in Niedersachswerfen. Der Mann war Passanten aufgefallen, weil er offenbar verletzt am Straßenrand stand. Das Zweirad war neben ihm.

Schnell stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Atemalkoholwert von 1,5 Promille unterwegs und – augenscheinlich fahruntüchtig – mit seinem Zweirad zu Fall gekommen war. Sein Moped war zudem nicht zugelassen. Einen Führerschein besaß der Mann auch nicht, berichtete die Polizei am Sonntag.

Der Mann kam zur Untersuchung in das Südharz-Klinikum in Nordhausen. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, nach deren Ergebnis erst endgültig gesagt werden kann, wie stark der 30-Jährige alkoholisiert war.

Das Leichtkraftrad wurde sichergestellt. An ihm fanden sich verschiedene Unfallspuren. Die Polizei bittet deswegen darum, dass sich Bürger, die den Unfall oder andere Unfälle im Zusammenhang mit einem Zweirad im Bereich Niedersachswerfen beobachtet haben, bei einer Polizeidienststelle melden.