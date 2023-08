Ein aggressiver Mann hat in Bad Frankenhausen für einen Polizeieinsatz gesorgt. (Symbolbild).

Betrunkener schlägt in Bad Frankenhausen auf Nachbarn ein

Bad Frankenhausen. Zu einer Auseinandersetzung zwischen Nachbarn ist in der vergangenen Nacht die Polizei in Bad Frankenhausen ausgerückt. Der Verursacher entpuppte sich als betrunkener Mann, der sich auch den Beamten widersetzte.

In Bad Frankenhausen musste die Polizei in der Nacht auf Donnerstag einen stark betrunkenen, gewalttätigen Mann bändigen. Wie die Beamten in einer Mitteilung schreiben, bedrohte der Angreifer einen Nachbarn und schlug mehrfach zu. Auch eine Frau wurde durch den Mann tätlich angegangen.

Die Polizei habe die Auseinandersetzung beenden können. Der Angreifer musste eine Blutprobe abgeben, wogegen er sich ebenfalls werte. Nun erwarten ihn mehrere Strafverfahren.

