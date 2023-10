Betrunkener verursacht Verkehrsunfall in Nordhausen

Nordhausen Ein 23-Jähriger fährt betrunken über eine rote Ampel und verursacht einen Verkehrsunfall. Die Polizei findet den jungen Mann wenige hundert Meter vom Unfallort entfernt.

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ereignete sich am Sonntagabend. Wie die Polizei informierte, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer in der Barbarossastraße über eine rote Ampel und stieß mit einem Ford, der in die Barbarossastraße einbiegen wollte, zusammen.

Der Unfallverursacher sei dann zu Fuß geflüchtet. Polizeibeamte stellten ihn wenige hundert Meter weiter. Ein Alkoholtest ergab 1,5 Promille. Die Fahrerlaubnis wurde eingezogen und Anzeige erstattet. Personen wurden nicht verletzt.

