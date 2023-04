Bewegende und spannende Produktionen für Kinder im Jugendclubhaus Nordhausen

Alexander Müßig steht in einem Gastspiel vom Landestheater Eisenach auf der Bühne. In „Klassiker in 45 Minuten: Nils Holgersson“ erzählt er die aus Schweden stammende Geschichte vom Jungen Nils.

Nordhausen. „Frühlingsrollen“ nicht zum Essen, sondern zum Anschauen in Nordhausen: Mit welchen Stücken beim Südharzer Nachwuchs die Lust auf Theater geweckt werden soll.

Traditionell in den Osterferien lädt das Theater Nordhausen zum Kindertheaterfestival „Frühlingsrollen“ ein. Alle Kinder ab vier Jahren sind eingeladen, vom 11. bis 13. April spannende oder bewegende Produktionen anderer Theater zu erleben.

Alexander Müßig vom Landestheater Eisenach steht am 11. April um 10 und um 11.30 Uhr auf der Bühne. In „Klassiker in 45 Minuten: Nils Holgersson“ erzählt er die Geschichte vom Jungen Nils, der zur Strafe geschrumpft wurde, weil er faul und bösartig war. Das Theater der Jungen Welt Leipzig gastiert am 12. April um 9 und um 10.30 Uhr mit dem Puppentheater „Der Vogel Anderswo“. Es ist die Geschichte vom kleinen Nunu, der in Damaskus lebt. Bei ihm wohnt ein kleiner Vogel – in einem Käfig, der aber immer offen ist. Der kleine Vogel kann so ständig unterwegs sein.

„Das Traumfresserchen“ ist eine zauberhafte Geschichte von Michael Ende, die voller Witz und Poesie einem Problem kleiner Kinder nachgeht, die Angst davor haben, ins Bett zu gehen. Mit einer Bearbeitung für das Puppentheater ist das Theater Altenburg am 13. April um 9 und um 10.30 Uhr zu Gast.

Alle Aufführungen finden im Jugendclubhaus Nordhausen statt.