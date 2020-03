Bieter im Wettstreit um Nordhäuser Kunst

Hätte das Günter Groh nur erlebt: Zu je zehn Euro werden drei kleine seiner Lithographien bei der Kunstauktion im Kunsthaus Meyenburg am Sonntag angeboten – erzielt wird letztlich ein Erlös von insgesamt 395 Euro, das Dreizehnfache der Mindestgebote für „Blasii-Kirche“, „Blick auf den Dom“ und „Blick auf St. Blasii“.

Derart hohe prozentuale Steigerungen vom Mindestgebot zum Zuschlagspreis schafft kein Mackensen, kein Kerwitz. Wobei letztere Namen natürlich ebenso die erwarteten Bietergefechte bringen: Bei einer für 80 Euro angebotenen Kerwitzschen Altstadt-Radierung fällt erst bei 250 Euro der Hammer, das Werk in Öl und Acryl „Stadt am Hang“ von Gerd Mackensen wird für 350 Euro versteigert, 190 Euro mehr als das Mindestgebot.

Wobei Kunsthaus-Chefin Susanne Hinsching zuvor die Kunst leidenschaftlich anzupreisen verstand: „Der Wert eines Mackensen steigt stetig. Vor drei Jahren Gekauftes ist inzwischen fast das Doppelte wert.“ Sie sagte es und schon kam Auktionator Oliver Wönnmann mit der Aufnahme der Gebote kaum nach. Es ging in Zehn-Euro-Schritten nach oben, elf Mal. „So macht es Spaß, macht das Portemonnaie auf“, frohlockte er – und verkündete nochmals neun Gebote, eh der Hammer tatsächlich zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten fiel.

Als Auktionator ist der Nordhäuser Geschäftsmann und Chef des Fördervereins das erste Mal aktiv. „Ein professioneller Auktionator ist nicht ganz billig. So aber bleibt alles an Bord.“ Er meint die Einnahmen aus der Versteigerung: Die gehen zu 80 Prozent an die Künstler, zu 20 Prozent an den Förderverein.

Die Mindestgebote für die 41 Werke von 15 Nordhäuser Künstlern und Ausstellenden der jüngsten Grafikschau summierten sich auf 5620 Euro – tatsächlich brachte die Auktion 6540 Euro ein. Wobei etwa ein Viertel der Gemälde und Grafiken keinen Käufer fand. So auch Andrei Krioukovs Siebdruck „Campbells Suppendose“ – mit einem Mindestgebot von 600 Euro das teuerste Angebot der Kunstauktion. Das höchste Gebot wurde für Axel Schumanns Gemälde vom Kunsthaus abgegeben: es brachte 450 Euro ein.

Fünf kleine Grafiken von Luisa Puls zu je 50 Euro blieben gleichfalls unversteigert – Hinschings Hinweis, dass die hauptberuflich als Architektin tätige Künstlerin die Tochter des legendären Martin Höfers ist und sie die kompletten Einnahmen zugunsten der Turmsanierung spende, verfing nur einmal.

33 Bieterkarten wurden vor der Auktion ausgegeben. „Eigentlich will ich nichts erwerben. Aber es kann gut sein, dass ich vom Jagdfieber angesteckt werde“, meinte eine Nordhäuserin vor dem Bieterwettstreit lachend. Im Gegensatz zu vielen anderen findet sie noch einen Sitzplatz in einem zum Auktionssaal umfunktionierten Ausstellungsraum. Mehr als 70 Leute wollten sich die Auktion nicht entgehen lassen. Und sei es nur wegen deren Unterhaltungswerts.

„Ich war aus purer Neugier da“, erzählt Vincent Eisfeld. Dass er letztlich bei zwei Kerwitz-Werken überboten wurde, nimmt er ohne große Wehmut hin. Andere dafür gehen als Besitzer gleich mehrerer ersteigerter Werke nach Hause. Stich-Wort