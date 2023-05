Bike-Park in Nordhausen: CDU will Idee prüfen lassen

Nordhausen. Noch sind es mehr als vier Monate bis zur OB-Wahl. Mit Andreas Trump (parteilos) hat die CDU ihren Kandidaten aber bereits nominiert. Und der legt erste Vorschläge vor, wie er Nordhausen voranbringen will.

Die Idee eines Bike-Parks zwischen Südharz-Klinikum und Gumpestraße hat Andreas Trump (parteilos), CDU-Kandidat der bevorstehenden Oberbürgermeisterwahl, jetzt ins Gespräch gebracht. Er kündigte einen entsprechenden Antrag seiner Fraktion im Stadtrat an. Die Stadtverwaltung soll in einer Machbarkeitsstudie prüfen lassen, unter welchen Voraussetzung ein solcher Park etabliert werden könnte.

Wilde Mountainbiker-Pfade seien in dem Wald seit Jahrzehnten vorhanden, das Gefälle stimme, die Topographie sei abwechslungsreich, so Trump. Auch sei das Gelände in der Gumpe durch die Nähe zur B 4, zur Harzer Schmalspurbahn und zur Straßenbahn verkehrstechnisch ideal angebunden.

Der Bike-Park könnte aus Trumps Sicht bestenfalls der Kern einer Mountainbike- und Radfahrinfrastruktur für den gesamten Südharz werden. Attraktive Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene würden das Interesse am Mountainbiken und Fahrradfahren wecken und fördern, auch Auswärtige könnten angelockt werden. Noch sei der Südharz für die Mountainbike- und Fahrradszene in „weißer Fleck“. Die nächsten Bike-Parks gebe es aktuell erst in St. Andreasberg, Thale oder Oberhof, erklärte Andreas Trump in einer Pressemitteilung weiter.

Vom Bike-Park an der Gumpe weitergedacht, könnte man hin zum Radweg zwischen Niedersachswerfen und Neustadt kleinere Loops etablieren und im weiteren Schritt spezielle Radangebote wie ein Netzwerk über den gesamten Landkreis ausdehnen. Dies könnten spezielle Kinder-, Familien- oder eben auch weitere Mountainbike-Routen sein, die nicht zuletzt touristische Höhepunkte verbinden könnten.