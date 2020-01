Bitte nicht nur Abarbeiter

Waisenhaus und Walkenrieder Hof? Sollen weg. Der Lindenhof? Wer bietet mehr? Und der Thomas-Mann-Club? Steht ebenfalls zum Verkauf. Auch wenn ich selbst bei all diesen Gebäuden gern von Tafelsilber schreibe und auch wenn es dem Kulturinteressierten schwer fällt sich das einzugestehen – die Linie der Stadt, diese Klötze am Bein zu verkaufen, ist richtig.

Was nützen einer Stadt architektonische Fachwerkschätze und herausragende Schöpfungen der gründerzeitlichen Villenkultur, wenn sie vor sich hingammeln. Diese Gebäude bringen kein Geld, sondern reißen Lücken in den Haushalt. Das Nordhäuser Postamt ist Beweis, dass solche Objekte bei privaten Investoren in guten Händen sein können.

Dennoch macht sich der OB die Frage nach einem künftigen Vereinshaus und einem etwaigen Neubau zu leicht: Sein Amt fordert nicht nur das Abarbeiten von Pflichtaufgaben. Er muss auch verbindendes Element für die Einwohner sein. Wo ginge das besser als in einer Stätte der Begegnung für Vereine, statt diese über die ganze Stadt zu verteilen? Mag sein, dass die Phase sprudelnder Steuereinnahmen schnell vorüberzieht. Die Phase quasi nicht existenter Zinsen und guter Förderungen tut das aber auch. Zumindest der Gedanke muss also gedacht werden.