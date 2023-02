Das digitale Leitungsnetz soll in der Bleicheröder Regelschule auf einen modernen Stand gebracht werden.

Bleicherode darf sich freuen: 136.000 Euro werden in der Regelschule verbaut

Bleicherode. Bereits in diesem Jahr soll es an der Bleicheröder Regelschule digital zugehen.

Der Landkreis investiert weitere 136.000 Euro in die Bleicheröder Regelschule. Mit dem Geld soll der digitale Wandel im Schulhaus vorangetrieben werden. Dafür sind umfangreiche Arbeiten am Leitungsnetz erforderlich. Das Projekt soll noch in diesem Jahr abgeschlossen sein. Eine Fachfirma soll die Arbeiten leisten. Für das Vorhaben fließen Mittel aus dem Bundesförderprogramm „Digitalpakt“. Der Kreis rechnet mit einem Eigenanteil von 61.700 Euro.