Zu „Bleicherode - Der Film" mit Marion Mitterhammer und Hans-Günther Bücking gab es jüngst erste Plakate und Einsichten in die Optik des Films.

Bleicherode. Die Bleicheröder dürfen sich freuen. Ihr Film kommt ins Kino. Premiere ist am 11. Februar. Öffentliche Vorstellungen folgen ab dem 13. Februar.

„Bleicherode – Der Film“ erlebt Uraufführung am 11. Februar

Die Kalistadt im Südharz steht vor einer Welturaufführung. „Lotti … oder Bleicherode, der etwas andere Heimatfilm“ wird am 11. Februar – genau ein Jahr nach Drehbeginn mit Starregisseur Hans-Günther Bücking – erstmals im Kino gezeigt. Die erste Vorstellung im Filmtheater in Bleicherode beginnt um 14 Uhr und ist den am Film mitwirkenden Komparsen und Statisten gewidmet, teilte der Heimat- und Fremdenverkehrsverband (HFVV) mit.

Aufgrund der begrenzten Platzkapazität bitten die Veranstalter hier um Platzreservierung, entweder persönlich im Kino oder telefonisch unter 036338 / 428 68, Mobil 0152 / 54070363 beziehungsweise per E-Mail an kinobleicherode@t-online.de.

Die Abendveranstaltung um 18 Uhr ist den Darstellern, dem Filmteam, Sponsoren und Unterstützern vorbehalten. Ab 13. Februar bis 11. März haben dann alle anderen Filminteressierten jeweils um 17 und um 20 Uhr die Gelegenheit, sich den Film anzuschauen. Reservierungen sind möglich. „Da es noch keine Altersfreigabe für den Film gibt, möchten wir darauf hinweisen, dass für alle Vorstellungen der Zutritt erst ab 18 Jahren gestattet ist“, bittet der HFVV um Verständnis.