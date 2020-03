Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bleicherode-Film begeistert weiter: Reise nach Wien für 5000. Besucherin

Damit hatte Janet Friedrichs aus Obergebra nun wirklich nicht gerechnet, als sie am Samstag mit ihrer Tochter Nina in das Bleicheröder Filmtheater trat. Beide wollten sich gemeinsam eine Vorstellung von „Lotti oder Bleicherode, der etwas andere Heimatfilm“ anschauen. Von der Reise, die Marion und Hans-Günther Bücking für den 5000 Besucher ausgelobt hatten, wusste Janet Friedrichs bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nichts. Umso überraschter war sie, als ihr der Kino-Chef Alf Schneider an der Kasse plötzlich gratulierte. Und so versüßten eine Flasche Sekt, ein Blumenstrauß und eine Reise nach Wien für zwei Personen Janet Friedrichs Filmtheater-Besuch zusätzlich. Noch bis zum Mittwoch, 11. März, ist der Film jeweils um 17 und um 20 Uhr im Kino der Kalistadt zu sehen. Dass das Interesse an diesem besonderen Projekt ungebrochen ist, bewies einmal mehr der Samstag. Denn einige Besucher mussten wieder gehen, da die Vorstellung ausverkauft war.