Bleicherode: Frühere Schiller-Gymnasiasten erkennen alte „Penne“ kaum wieder

Bleicherode. Die Bleicheröder Schule lud zum „Tag der offenen Tür“. Nach dem millionenschweren Umbau lockte dies keineswegs nur künftige Gymnasiasten und ihre Eltern an.

Über mehrere Jahre hinweg war das Schiller-Gymnasium umgebaut worden – vergangenen Samstag hat es sich erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Eingeladen wurde zu einem „Tag der offenen Tür“, gekommen waren längst nicht nur künftige Gymnasiasten mit ihren Eltern und Geschwistern. Auch viele andere wollten die neu gestalteten Räume sehen. „Die Begeisterung war groß, vor allem bei den ehemaligen Schülern und Schülerinnen, die ihre alte ‘Penne’ kaum wiedererkannten“, berichtet Tina Jünemann.

Chöre und Ensembles der Schule eröffneten den Tag gemeinsam musikalisch, anschließend waren die kleinen Gäste zum Mitmusizieren eingeladen. Neuntklässler boten ihre Schauspielkünste in einem kurzen Theaterstück dar. Danach ging es auf Entdeckungstour durch die einzelnen Räume. Dort stellten sich die Fachschaften vor und boten den Besuchern einiges: Ausstellungsstücke konnten bestaunt, interaktive Spiele ausprobiert und Experimente miterlebt werden. Wer mochte, konnte sich auch sportlich betätigen.

Wie auch den anderen Südharzer Schulen war es dem Bleicheröder Schiller-Gymnasium in den vergangenen beiden Jahren unmöglich, zu einem solchen Tag der offenen Tür einzuladen. Dies lag zum einen an der Corona-Pandemie, zum anderen an besagtem Umbau.

Ursprüngliches Schulgebäude stammt aus den 1930er Jahren

Rund 8,5 Millionen Euro waren in den vergangenen Jahren in diesen geflossen, nachdem zuvor allein die energetische Sanierung im Vordergrund gestanden hatte. Das ursprüngliche Schulgebäude stammt aus den 1930er-Jahren, die Anbauten aus den 50er-, 70er- und 90er-Jahren. Nunmehr gilt der gesamte Komplex als komplett saniert.