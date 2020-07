Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bleicherode: Gemeinsame Gymnastik auf dem Balkon

Die Corona-Krise ist auch eine Chance für ein neues Miteinander: Davon ist der Seniorenbeirat Bleicherode überzeugt. Zwar durfte die Begegnungsstätte in der Kalistadt als zentraler Treffpunkt zwischen Mitte März und 7. Juli nicht öffnen, doch fanden sich neue Wege der Arbeit mit und für Senioren.

„Regelmäßige erwünschte Telefonate, Telefonkreise, Einkaufsservice und Videokonferenzen gehören inzwischen fast zur Selbstverständlichkeit“, berichtet der Beiratsvorsitzende Klaus Schweineberg. Etabliert habe sich die „Gymnastik auf dem Balkon“: Unter fachkundiger Anleitung von der Wiese vor dem „Seniorenwohnen am Löwentor“ aus machen inzwischen jeden Mittwoch im Schnitt 15 Mieter auf ihrem Balkon die Übungen mit. „Dass dabei das Lachen nicht zu kurz kam, versteht sich von selbst“, so Schweineberg. Die ungewöhnliche Situation habe nicht nur weitere Bewohner zum Mitmachen motiviert, sondern auch Anwohner und Vorübergehende. „Das war ein Schritt in Richtung neuer Normalität. Nun wird über regelmäßige Treffen mit Balkonabstand auch zu anderen Anlässen nachgedacht.“

Die Medienmentoren haben es geschafft, den kommunalen Seniorenbeirat in Videochats zu „versammeln“. Ihre individuelle Arbeit mit Interessenten wurde auch in der Pandemiezeit konsequent weitergeführt. Erklärungen der neuen Medien und ihrer Nutzung lassen sich schließlich auch mit Abstand und trotz Kontaktsperre durch Videounterweisungen erledigen. „So fügen sich Theorie und praktische Übung mit hohem Nutzen unmittelbar zusammen“, ist Schweineberg zufrieden.

Der kommunale Seniorenbeirat versteht sich als Ansprechpartner für die Senioren der Landgemeinde. Gern hilft er auch, wenn es beispielsweise um das Einholen von Genehmigungen geht.