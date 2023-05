Bleicherode hat ein Geografie-Ass: Alexander Heinemann vom Schiller-Gymnasium

Bleicherode. Ein Schüler aus Bleicherode gewinnt den Diercke-Wissenswettbewerb. Der Förderverein des Gymnasiums ist begeistert und stellt einen Siegerpokal bereit.

Stolz hält Alexander Heinemann seinen Pokal in der Hand. Er ist Schüler der Klasse 9a am Bleicheröder Schiller-Gymnasium und ein Ass in Geografie. Den diesjährigen Diercke-Wissenswettbewerb, an dem Schüler der Klassen sieben bis zehn teilnahmen, hat Alexander für sich entschieden. Im Finale aller Klassensieger triumphierte er. So durfte er das Schiller-Gymnasium als Schulsieger auf Landesebene vertreten. Auch dort schlug er sich achtbar. Um seine starken Leistungen in dem Geografie-Wettbewerb zu würdigen und um eine neue Tradition für die kommenden Jahre zu starten, hat der Förderverein des Gymnasiums einen Wanderpokal bereitgestellt. Diese Trophäe ist nun mindestens bis zum nächsten Jahr im Besitz von Alexander.