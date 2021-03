Impfstart in der Helios-Klinik Bleicherode

Der Startschuss für die Corona-Impfung fiel jetzt auch in der Bleicheröder Helios-Klinik, berichtet Kliniksprecherin Janine Skara. Ende dieser Woche sollen 75 Prozent der Mitarbeiter vor Ort geimpft sein. Lange haben sie auf den Start gewartet. Vom Land Thüringen als Level-3-Krankenhaus eingestuft, mussten sich die Bleicheröder Mitarbeiter gedulden, bis die Krankenhäuser, die Intensivpatienten betreuen und eine Notaufnahme vorhalten, durchgeimpft waren. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Live-Blog

„Die Nachfrage nach der Corona-Impfung hat sich in den vergangenen Wochen immer mehr gesteigert, und wir freuen uns, dass so viele unserer Mitarbeiter dem Angebot nachkommen und sich impfen lassen“, sagt Dr. Steffen Kohler, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Helios-Klinik in Bleicherode. Er selbst gehört mit Pflegedirektor Torsten Eckebrecht zum lokalen Impfteam in der Bleicheröder Fachklinik für Orthopädie.

Im Vorfeld wurden die Mitarbeiter in einer umfangreichen Aufklärungskampagne informiert: Hierzu gehören allgemeine Informationen zum Virus, den Covid-Impfstoffen und Aufklärungsvideos. In der persönlichen Impfaufklärung wurden zudem letzte Fragen beantwortet. „Wir sind optimistisch, dass wir mit einer flächendeckenden Impfung gegen das Coronavirus einen wichtigen Schritt in der Bekämpfung der Pandemie bewirken können“, sagt Dr. Kohler.