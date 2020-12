Bleicherode: Joachim Böhm lässt Fachwerk-Ensemble in neuen Glanz erstrahlen

„Was nicht in Ordnung ist, ärgert mich.“ Es ist diese Haltung, die Joachim Böhm antreibt, die ihn seit zwei Jahrzehnten für die Alte Kanzlei in Bleicherode kämpfen lässt. Und das als gut beschäftigter Chef einer Metallbaufirma.

Was in den 90ern nur eine Ruine war, ist dank des engagierten Fördervereins mit Böhm an der Spitze heute eines der schönsten Fachwerk-Ensembles im Südharz. In diesem Jahr sicherte der Verein die dazugekaufte frühere Wäschefabrik nebenan. Der Erwerb eines weiteren Hauses steht kurz bevor – als Domizil für das Heimatmuseum der Kalistadt.

Was ihn stolz mache? „Dass wird so viel gemeinsam geschafft haben“, lenkt Böhm den Blick auf die Förderer und insgesamt 75 Vereinsmitglieder, insbesondere Dirk Schmidt.