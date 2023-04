Die Barbarastraße an der Helios-Klinik soll in den kommenden Jahren grundhaft saniert werden.

Bleicherode plant grundhaften Ausbau der Straße am Krankenhaus

Bleicherode. Wann in der Bleicheröder Barbarastraße die Bauarbeiten starten sollen und welche Straßen noch saniert werden sollen. Und warum es nicht immer möglich ist, Bordsteine abzusenken.

Gute Nachrichten gibt es aus der Stadtverwaltung für die Anwohner der Barbarastraße, vom Hopfenberg und des Weidenhofes. Darüber informiert das Bauamt der Stadt Bleicherode. Die betroffenen Straßen sollen in zwei Bauabschnitten saniert werden. Die Planung für das Gemeinschaftsprojekt unter Federführung der Stadt Bleicherode ist bereits angelaufen.

An dem Bauvorhaben sind neben der Stadt, auch der Abwasserverband „Bode-Wipper“, der Wasserverband Nordhausen und die Thüringer Energienetze TEN beteiligt. Wie in der Kleinspehnstraße sollen auch dort im Zuge des Straßenbaus Glasfaser sowie alle Anschlüsse erneuert oder neu verlegt werden.

In der Barbarastraße ist in den Jahren 2024/25 auf 100 Meter eine Sanierung der Fahrbahndecke und auf 600 Meter ein grundhafter Ausbau geplant. 2026 sollen dann noch einmal 180 Meter grundhaft ausgebaut werden. Der Bauabschnitt Weidenhof und Hopfenberg soll dann 2025/26 erfolgen.

Absenkungen von Bordsteinen nicht immer erlaubt

Die Informationen zu den geplanten Baumaßnahmen nahm Stadtratsmitglied Klaus Schweineberg (SPD) zum Anlass, noch einmal auf die Probleme durch zu hohe Bordsteine in der Stadt aufmerksam zu machen. Bürgermeister Frank Rostek (CDU) weist darauf hin, dass bei Absenkungen sich an Gesetze gehalten werden muss. „Es gibt klare Anweisungen und strenge Korsetts, wo diese erlaubt sind und wo nicht. Es ist nicht so, dass wir nicht wollen, sondern nicht können“, erklärt der Stadtchef. Einige Absenkungen von Bordsteinkanten seien aber bereits erfolgt. Der Vorschlag von Klaus Schweineberg, diese Absenkungen farblich zu markieren, damit sie nicht zugeparkt werden, wurde positiv von der Verwaltung aufgenommen.