Bleicherode scheitert mit Klage im Streit um Kostenersatz

Burgunde Krumm darf sich freuen: Hat die CDU-Bürgermeisterin von Niedergebra doch in einem jahrelangen Rechtsstreit mit der Stadt Bleicherode den Sieg davongetragen. Das Verwaltungsgericht in Weimar hat mit Urteil vom 22. September die Klage der Stadt Bleicherode im Streit über den Ersatz von Kosten für die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben abgewiesen.

Der Rechtsstreit hat seine Wurzeln im Jahr 2007. Damals forderte die Stadt als Ausgleich für ihre Verwaltungsleistungen als erfüllende Gemeinde von Niedergebra eine Jahresumlage von 117 Euro pro Einwohner, also 95.238 Euro, zahlbar in vierteljährlichen Raten. „Ich habe die letzte Rate für 2007 in Höhe von 27.000 Euro nicht bezahlt und habe auch in den Folgejahren ein Viertel des Jahresbetrages einbehalten“, sagt Krumm. Grund sei gewesen, dass sie keine Reserven mehr hatte zur Erstellung der Beiträge. Außerdem tätigt Niedergebra ein Teil der Verwaltungsaufgaben noch selbst und will deshalb nicht den vollen Beitragssatz erstatten.

„Ich habe die entsprechende Vereinbarung über den Kostenersatz nicht unterschrieben, weil kein Konsens mit Bleicherode erzielt wurde“, erklärt Krumm weiter. Die Finanzen der Gemeinde seien damals in Schieflage geraten. „Ich war gezwungen Erschließungsbeiträge zu erheben, um das Ingenieurbüro zu bezahlen“, blickt sie zurück. Und sie habe die Thüringer Kommunalordnung genau studiert. Sie hatte dort erfahren, dass die Stadt zwar einen Anspruch auf den von ihr geforderten Umlagebetrag hat. Dies betreffe aber nur die tatsächlich entstandenen Kosten, die in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden müssen. Und die hatte Krumm nicht unterschrieben.

Daraufhin beschritt Bleicherode ab 2010 den Klageweg. Mit Urteil vom 10. Februar 2016 wies das Verwaltungsgericht die Klage ab. Daraufhin ging die Stadt in Berufung bei der nächst höheren Instanz, dem Thüringer Oberverwaltungsgericht. Doch auch dies wies die Berufung gegen das Urteil im Oktober 2019 zurück. Nun erging das nächste Urteil, das die Klage erneut abweist.

Das Gericht folgte der Argumentation der Gemeinde Niedergebra. Für den Kostenersatz in Höhe von 98.467 Euro bestehe zwischen den Beteiligten keine Vereinbarung. Es werde bestritten, dass die Stadt den Kostenersatz ordnungsgemäß ermittelt und die Kosten ihrer Verwaltungstätigkeit abgezogen habe.

Auch Kehmstedts Bürgermeister Uwe Merx (CDU) hatte in derselben Angelegenheit den Klageweg beschritten und wie Niedergebra Recht bekommen. „Wir waren die einzigen, die den Mut hatten, gegen die falsche Berechnung vorzugehen“, sagt er. Er hätte das Problem lieber unter vier Augen mit Bleicherodes Bürgermeister Frank Rostek lösen wollen, doch das habe nicht funktioniert. „Es muss eine Leistungsabrechnung geben, die auf jede Kommune passgerecht zugeschnitten ist“, fordert er.

Wie wird es nun weitergehen? „Ich habe nie meine Tür für Gespräche verschlossen“, betont Burgunde Krumm. Sie bestehe jedoch darauf, wie Merx eine genaue Abrechnung über die erbrachten Leistungen zu erhalten. Dahingehend habe sie noch keine Antwort der Stadt erhalten. „Wir sind gemeinsam mit der Kommunalaufsicht an einer Regelung dran“, sagte Rostek (CDU) am Mittwoch auf Anfrage. Man wolle zeitnah darüber entscheiden, da jetzt die Urteilsbegründungen vorliegen.