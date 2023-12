Geschichte Bleicherode strebt Partnerschaft mit US-Stadt an

Bleicherode Aurora ist für die Kalistädter nicht irgendeine Stadt. Vielmehr verbindet sie mit dieser deren Gründer.

Mit Aurora im US-Bundesstaat Oregon strebt Bleicherode eine Städtepartnerschaft an. Denn deren Gründer Heinrich Wilhelm Kiel wanderte im Jahr 1831 aus der Kalistadt als Sohn eines Leinewebers aus. Aurora zählt heute knapp 1000 Einwohner.

„Eine persönliche Kontaktaufnahme zwischen Vertretern der beiden Städte bezüglich eines Gedankenaustausches zur Verwaltungsstruktur der beiden Orte und ein Erfahrungsaustausch in den Bereichen Sprache, Wirtschaft, Kultur und Geschichte, Jugend und Sport sollte in naher Zukunft stattfinden“, heißt es in einer Beschlussvorlage für den Landgemeinderat.

Der behandelt das Thema in seiner nächsten Sitzung diesen Donnerstag, 14. Dezember. Beginn ist 19 Uhr im Haus II der Verwaltung, Hauptstraße 43/44. Weiteres Thema ist die Ernennung und Beförderung von Feuerwehrmitgliedern.