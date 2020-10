„Ich bin froh über jedes Gerüst in der Altstadt“, sagt Bleicherodes Stadtchef Frank Rostek (CDU)

Bleicherode. Bürgermeister sieht einige Sanierungsprojekte auf gutem Weg. Ein seit Jahren für Ärger sorgender Schandfleck in der Oberstadt soll verschwinden.

Bleicheröder ersehnen Baustellen in der Altstadt

Was sind 50.000 Euro angesichts von nötigen fünf Millionen Euro? Für Bleicherodes Bürgermeister Frank Rostek (CDU) markieren sie den wichtigen Anfang für eines seiner großen Wunschprojekte: Im Gebäudekomplex zwischen Haupt-, Weber- und Mauerstraße soll eine Jugendfachwerkstatt entstehen. „Es ist das erste Mal nach fast zehn Jahren, dass wir dafür Fördermittel bekommen“, sagt er also über jene fünfstellige Summe, die aus der Städtebauförderung in die Sicherung der baufälligen Gebäude fließen können.