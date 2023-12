Bleicheröder Gymnasiasten entzünden musikalisch das Licht der Weihnachtszeit

Die Mädchen und Jungen vom Bleicheröder Schiller-Gymnasium verzaubern ihr Publikum in der St.-Marien-Kirche mit festlichen Klängen.

Bleicherode Zu einer schönen Tradition ist bereits das Weihnachtskonzert des Schillergymnasiums in der evangelischen Kirche in Bleicherode im Kreis Nordhausen geworden. Wann es so weit ist:

„Leuchte mein Licht“ ist das Motto des diesjährigen Weihnachtskonzertes des Bleicheröder Gymnasiums. Schon sehr lange und intensiv bereiten sich alle beteiligten Künstler auf dieses Ereignis vor, um für die Zuhörer das Licht der Weihnacht zu entzünden. Das Konzert findet am Dienstag, dem 19. Dezember, um 19 Uhr in der evangelischen Sankt-Marien-Kirche in Bleicherode statt. Der Eintritt ist frei.