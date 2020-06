Bleicherode. Das geplante Wohngebiet am Zinsturm ist am 18. Juni ein Thema.

Bleicheröder Hauptausschuss tagt am Donnerstag

Das geplante Wohngebiet am Zinsturm in Bleicherode ist ein Thema der nächsten Hauptausschusssitzung der Landgemeinde am 18. Juni. Die Räte tagen ab 19 Uhr in Haus II der Landgemeindeverwaltung in Bleicherode.

Außerdem sollen Führungskräfte der Feuerwehren ernannt werden, ist über die Aufwandsentschädigung für Ehrenbeamte und Feuerwehrleute zu befinden.