Bleicheröder Karnevalisten starten mit neuer Homepage in 67. Saison

Stunden kreativen Kopfzerbrechens bereitet es Marketingleuten oft, einen neuen Werbenamen oder den Titel einer Homepage zu ergrübeln. Beim Bleicheröder Carneval-Club (BCC) hatten es Steffen Mund und sein Team von der Nordhäuser Agentur Plusgrad nun deutlich leichter, als sie den Narren zum Start in ihre 67. Kampagne eine neue Homepage erdachten: „Der Bleicheröder Schlachruf ‘Jojau’ ist deutschlandweit einzigartig. Das war ideal“, sagen Mund und BCC-Präsident Andreas Weigel unisono über den neuen Auftritt auf www.jojau.de, auf dem sich im Netz nun auch Karten für die beliebten Sitzungen des Vereins reservieren lassen.

Hintergrund dieser Werbeoffensive ist laut Weigel auch die Demografie: Durch nachlassende Einwohnerzahlen habe man seit 2008 rund 100 Zuschauer pro Kampagne verloren, erzählt der Präsident. „Über diese Werbestrategie wollen wir daher neue und jüngere Zielgruppen erreichen“, berichten er und Mund über gesteigerte Aktivitäten auf sozialen Medien wie Instagram oder ein neues Wappen, das zwar noch immer den Schneckenhengst enthält, nun aber deutlich reduzierter und dadurch moderner daherkommt.

fsdfsdfsdf

Mit „Spagat zwischen Tradition und Moderne“ bezeichnet Weigel die Herausforderungen von Vereinen wie dem seinen. Und so spricht die frische Internetseite zwar vor allem Auswärtige an und beantwortet ihnen häufige Fragen wie die Parkplatzsituation vor dem Kulturhaus. Gleichzeitig kämpfe man aber auch um den Erhalt einheimischer Traditionen, erzählt Weigel und verweist auf die nach Jahrzehnten reaktivierte Weiberfastnacht am 20. Februar ab 19 Uhr oder den Rosenmontag. Den will man bewahren: Einst war da in jeder Kneipe der Kailstadt etwas los, sagt Weigel. Zuletzt sanken jedoch die Gästezahlen. Fragt man nach den Höhepunkten der diesjährigen Kampagne verweist der Präsident dennoch auf diesen Tag. Mit den Narren der umliegenden Orte Wollersleben, Kraja und Wipperdorf werde der 24. Februar ab 19 Uhr ein unvergesslicher Abend, ist er sicher. „Immerhin sind wir nun die Landgemeinde mit den meisten Karnevalsvereinen im Südharz. Das müssen wir nutzen“, macht Weigel neugierig auf diesen gemeinsamen Abend.

Der eigentliche Startschuss für die neue Saison fällt aber bereits am Samstag, dem 25. Januar, unter dem Motto „Mit Tanz, Humor und Fantasie steigt die Karnevalsrevue“. Dann wird auch das am besten gehütete Geheimnis der Schneckenhengste gelüftet, wenn um 19 Uhr das Prinzenpaar den Saal des Kulturhauses betritt.

Noch gibt es Karten für diese Auftaktveranstaltung. Diese sind telefonisch unter 036338/ 60 988 oder unter www.jojau.de im Internet bestellbar sind. Der Verkauf der vorbestellten Karten für die Festsitzungen und die Karten für das Männerballett (ohne Vorbestellung) finden am 18. Januar von 18 bis 19 Uhr im Foyer des Kulturhauses statt. Die Karten für den Kinder- sowie Seniorenkarneval und das Tanzfestival sind zu den jeweiligen Veranstaltungen an der Kasse am Saaleingang erhältlich. Für die Weiberfastnacht stehen noch einige Restkarten zur Verfügung. Interessenten melden sich unter 0162/93 70 040. Die Karten werden am 31. Januar um 18 Uhr im Kulturhaus verkauft.

Die Feste im Überblick:

Erste Festsitzung: 25. Januar, 19 Uhr

Übrige Festsitzungen: am 1., 8., 15. und 22. Februar, jeweils 19 Uhr

Kinderkarneval: 2. Februar, 15 Uhr

Seniorenkarneval: 9. Februar, 15 Uhr

Weiberfastnacht: 20. Februar, 19 Uhr

Rosenmontagsparty: 24. Februar, 19 Uhr

Männerballettwettbewerb: 29. Februar, 19 Uhr

Tanzfestival, 1. März, 11 Uhr