Bleicheröder Schneckenhengste krönen ihre 70. Saison mit einem hervorragenden Festumzug voller guter Laune

Bleicherode. Ein närrischer Umzug durch die Kalistadt bildet den Höhepunkt der Jubiläumssaison des Bleicheröder Carneval Clubs. Beste Stimmung und gute Laune herrschte auf allen Seiten.

Besser kann eine Jubiläumssaison wirklich nicht enden. Der Bleicheröder Carneval-Club (BCC) hat am Sonntag mit seinem großen Festumzug durch die Straßen der Kalistadt noch einmal für eine erstklassige Stimmung unter allen Teilnehmern und am Straßenrand gesorgt. Dabei sah es noch am Vormittag gar nicht so aus, als ob der Umzug trocken über die Bühne gehen konnte. So mancher schaute bang zum Himmel, und Erinnerungen an den Festumzug 2020 in Großlohra wurden wach.

Aber Petrus meinte es gut mit den Schneckenhengsten, er ließ nicht nur die Schleusen geschlossen, sondern zauberte sogar blauen Himmel hervor.

BCC-Präsident Andreas Weigel kann zufrieden auf eine gelungene Jubiläumssaison schauen. Foto: Birgit Eckstein

Die Löwinnen von der Bleicheröder Löwenburg waren ganz zahm und bester Laune. Foto: Birgit Eckstein

Der BCC konnte viele befreundete närrische Vereine begrüßen, die mit ihren toll geschmückten Wagen und viel Fußvolk den Festumzug bereicherten. Karnevalsvereine aus allen Himmelsrichtungen des Landkreises Nordhausen und dem Eichsfeld hatten den Weg nach Bleicherode gefunden. Damit zeigte sich einmal mehr der tolle Zusammenhalt zwischen den Vereinen.

Sogar das Kinderlandesprinzenpaar aus Görsbach gab sich die Ehre. Auch einige Vereine und Unternehmen von Bleicherode ließen es sich nicht nehmen, mit durch die Stadt zu ziehen. Für den Gastgeber wäre es schön gewesen, wenn sich noch mehr Bleicheröder Vereine oder auch Firmen beteiligt hätten.

Daniela Meinig-Böhning war der Frühling in Person. Foto: Birgit Eckstein

Das tolle Wetter lockte auch ungezählte Zuschauer aus den Häusern. Es gab kaum eine Ecke, die nicht von Zuschauern gesäumt war. Nicht nur Bleicheröder grüßten die Narrenschar, sondern Besucher aus nah und fern waren gekommen, um den Karnevalisten zuzujubeln. Nach Corona waren alle heiß darauf, wieder einmal unbeschwert zu feiern. Viele der Zuschauer waren bunt kostümiert; der Fantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt.

Das Bleicheröder Kinderprinzenpaar Louis und Martha. Foto: Birgit Eckstein

Die Bleicheröder und die Wipperdorfer Karnevalisten begegnen sich zum Ende des Umzugs. Foto: Birgit Eckstein

Nach dem Festumzug, der nach etwas über zwei Stunden endete, ging die Party im Kulturhaus der Stadt weiter. Kräftig feierten die Karnevalisten gemeinsam das 70-jährige Bestehen des Bleicheröder Carneval-Clubs.

Nun heißt es, sich noch einmal kurz zu erholen, bevor die Rosenmontagsveranstaltungen die Saison endgültig beenden. Aber auch danach ist in der Kalistadt noch nicht endgültig Schluss, denn am Wochenende stehen noch die Tanzturniere auf dem Programm. Am Samstag ab 19 Uhr präsentieren die zehn besten Männerballetts aus Nordthüringen im Bleicheröder Kulturhaus ihr Können, und am Sonntag ab 11 Uhr sind die Garde- und Showtanzgruppen der Karnevalsvereine zu sehen.