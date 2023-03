Bleicheröder Schützengilde nimmt Holz fürs Osterfeuer entgegen

Bleicherode. Für die Holzannahme für das Bleicheröder Osterfeuer am Samstag, 8. April, gibt es mehrere Termine. Angenommen wird nicht alles an Holz.

Auch in Bleicherode soll dieses Jahr wieder an der Südharzer Osterfeuer-Tradition festgehalten werden. Aber die Mitglieder der Schützengilde 1896 Bleicherode wiesen jetzt darauf hin, dass die ursprünglich für diesen Sonnabend, 25. März, vorgesehene Holzannahme für das Osterfeuer aufgrund des Gastspiels eines Zirkusses nicht möglich ist.

Damit das Feuer am Samstag, 8. April, trotzdem lodern kann, erfolgt an weiteren Terminen eine kostenlose Annahme am Schützenplatz. Am Dienstag, 28. März, sowie am Donnerstag, 30. März, jeweils in der Zeit von 17 bis 19 Uhr sowie am Sonnabend, 1. April, wird das Holz von 10 bis 12.30 Uhr angenommen.

Wie die Gilde betont, werden bevorzugt Baumschnitt und Hecken oder Astholz in trockenem Zustand angenommen. Behandeltes Holz, egal ob mit Farbe oder Imprägnierung, kann nicht entgegengenommen werden.